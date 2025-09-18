Más de 30 años de espera: avanza la pavimentación del corredor Futaleufú y ya alcanzó un 10%

Una de las obras más esperadas en la zona noroeste ciudad de Neuquén lleva un buen ritmo sobre la calle Futaleufú. Los 4 kilómetros de asfalto beneficiarán a miles de vecinos de la ciudad, así como también de Las Perlas, el paraje rionegrino, y de la ciudad de Plottier. Durante el mediodía de este jueves, el gobernador Rolando Figueroa, la el intendente Mariano Gaido, Tanya Bertlodi, a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) y Pilar Ramos, la presidencia de la Vecinal de Valentina Rural Sur

La obra de pavimentación está en marcha desde junio sobre la calle Río Colorado-Futaleufú, sonde se emplazarán 4 kilómetros de asfalto, y contempla también trabajos hidráulicos complementarios y una inversión cercana a los $11.000 millones. Tendrá luces led, ciclovía, pretiles de seguridad y estará lista para adaptarse a lo que pueda crecer esa zona de la capital neuquina.

"Este es uno de los ingresos que tenemos a Neuquén desde Balsa Las Perlas, y hace mucho veníamos trabajando en la posibilidad de obtener este financiamiento, en un momento muy particular de la provincia, con el menor endeudamiento en 10 años, y batiendo récords de obra pública, con casi mil millones de dólares que vamos a ejecutar este año", destacó el gobernador Rolando Figueroa

Con un plazo de ejecución de 540 días, la pavimentación de la calle Futaleufú promete mejorar la conectividad interprovincial, reforzar la seguridad vial y fomentar un desarrollo urbano sustentable. Se integrarán además soluciones para el transporte público, infraestructura para peatones y espacios recreativos.

Junto a Mariano vamos a anunciar la continuidad de la obra, y agradezco a Mariano y su equipo, facilita mucho cuando hay buenos intendentes gobernando, y el es un gran intendente", celebró el mandatario provincial. Por su parte, Bertoldi agradeció al gobierno provincial "que ha decidido invertir más de 10 millones de dólares en esta obra integral".

"Es una obra muy importante y esperada, hace muchísimos años, así que felicitaciones al gobernador, por la cantidad de gente que pasa por acá todos los días", celebró Pilar Ramos.

También se ejecutará un nuevo sistema pluvial, incorporando conductos que garanticen el drenaje correcto en días de lluvia. En previsión de futuras obras, se colocarán cañerías y cámaras para servicios como cloacas y electricidad, asegurando una infraestructura adaptable al crecimiento urbano.

"Hace 30 años estaba el compromiso de realizar esta obra, intendentes y gobernadores comprometieron esta obra, y ahora le agradezco al gobernador Rolando Figueroa, a Tanya Bertoldi y a Julieta Corroza por esta obra tan necesaria que une dos provincias, tres municipios, que ahora tendrán una obra que esperaron 30 años", dijo el intendente, Mariano Gaido.

El diseño contempla ocho dársenas para colectivos interurbanos con garitas de espera, promoviendo un sistema de transporte más cómodo y accesible. Además, se desarrollará un espacio público en la zona del puente de Balsa Las Perlas con bicisenda, senda peatonal, bancos, paradores, miradores y un sistema de riego y parquización.

"Hace 30 años estaba el compromiso de realizar esta obra, intendentes y gobernadores comprometieron esta obra, y ahora le agradezco al gobernador Rolando Figueroa, a Tanya Bertoldi y a Julieta Corroza por esta obra tan necesaria que une dos provincias, tres municipios, que ahora tendrán una obra que esperaron 30 años", destacó Mariano Gaido.

La obra de la Futaleufú, en números