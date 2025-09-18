Para el candidato a diputado Joaquín Perren, “la universidad es el motor de la movilidad social”

La marcha federal universitaria se replicó en Neuquén capital con una masiva convocatoria en defensa de la educación pública. Entre los participantes estuvo Joaquín Perren, candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, quien reafirmó su compromiso con el financiamiento del sistema universitario.

Perren participó de la movilización junto a Julieta Corroza y Juan Luis Ousset, candidatos a senadores, además de otros referentes de La Neuquinidad. La marcha recorrió el centro de Neuquén y reunió a docentes, estudiantes y organizaciones sociales en un mismo reclamo.

El docente e investigador destacó que “la universidad pública no es un gasto, sino una inversión estratégica”. Además, criticó a los sectores que buscan recortar fondos y subrayó el rol central de la Universidad Nacional del Comahue en el desarrollo regional.

El candidato celebró que la Cámara de Diputados haya revertido el veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario. Consideró que la decisión fue un “gesto de compromiso democrático” con la educación superior y el futuro del país.

Para Perren, la universidad es también un espacio de reflexión crítica, de formación con valores humanistas y de impulso a la ciencia y la tecnología nacional. Reafirmó que los desafíos sociales y económicos se resuelven con más inversión educativa.

Con vistas a las elecciones de octubre, Perren remarcó que su candidatura busca defender los intereses de Neuquén en el Congreso. Lo hará junto a Corroza, Ousset y Karina Maureira, sosteniendo un modelo provincial que prioriza la educación, la inclusión y la planificación estratégica.