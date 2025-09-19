Aguas Rionegrinas continúa trabajando para normalizar el servicio en el Alto Valle tras la turbiedad del río Negro

La empresa estatal Aguas Rionegrinas continúa trabajando en las plantas potabilizadoras del Alto Valle para sostener el servicio de agua potable, luego de que las lluvias provocaran una elevada turbiedad en el río Negro. El fenómeno, de origen natural, se produce cuando las precipitaciones arrastran barro y sedimentos desde las bardas hacia el cauce, obligando a detener las captaciones en distintos momentos para proteger los filtros y evitar daños en los sistemas de potabilización.

Si bien la situación comenzó a normalizarse con el descenso de la turbiedad, la captación directa del río sigue afectada. Las plantas están produciendo recurso y el servicio se restablece de manera gradual, pero las reservas se encuentran en apenas un 25% de su capacidad debido a la imposibilidad de captar agua en condiciones óptimas. Por este motivo, se sostiene la provisión a partir de perforaciones y pozos filtrantes, que permiten mantener el abastecimiento en zonas críticas.

En Regina, la captación fue interrumpida por los altos índices de turbiedad. Aunque las cisternas de agua potable están completas, se redujo la presión en la salida de la planta para optimizar el rendimiento y evitar un consumo excesivo. Desde la empresa se reiteró la importancia de cuidar las reservas disponibles, evitando el uso intensivo del recurso mientras persistan estas condiciones. La recomendación incluye restringir el riego, lavado de vehículos y llenado de piletas.

La lluvia arrastró barro y sedimentos lo que dificultó la captación de agua

El fenómeno climático afectó también a las plantas de Allen, Roca, Chichinales y Godoy, donde se aplicaron cortes preventivos en la toma de agua. En todos los casos, se mantuvieron operativos los sistemas de respaldo y se monitorea la evolución de los parámetros de turbiedad para retomar la captación cuando sea seguro. Aguas Rionegrinas destacó que la calidad del agua distribuida está garantizada y que se prioriza la protección de los equipos y la salud de los usuarios.

Las tareas de recuperación se mantendrán activas hasta que se normalicen las condiciones del río y se restablezca la capacidad plena de las plantas potabilizadoras.