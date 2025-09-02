Cursos de Té 100% online: una propuesta ideal para amantes del té y nuevos emprendedores neuquinos

Desde 2012, esta propuesta educativa se viene consolidando como un espacio práctico y creativo para quienes quieren aprender a hacer sus propios blends de té, yerba y hierbas.

Si te apasiona el mundo del té, querés experimentar con aromas y sabores, o estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento, este curso online puede ser el primer paso. Con una modalidad completamente práctica y accesible, el taller propone que cada participante elabore sus propios blends desde casa, guiado por videos paso a paso y con material de lectura digital.

“Acá no solo aprendés. Vas a mezclar, oler, probar y llevarte tus propias recetas para seguir experimentando cuando quieras”, aseguró Gisele Lentini, creadora de Tea Blender.

El curso está pensado para "personas sin conocimientos previos, especialmente para quienes sienten curiosidad por el universo del té, para nuevos emprendedores y para casas de té que buscan sumar nuevas propuestas. A lo largo de dos horas de contenido, quienes participen aprenderán a realizar seis recetas diferentes: dos con té, una con yerba, una infusión sin té, una receta fría también sin té y una opción para preparar toppings para el mate", agregó.



Todo el contenido se presenta en formato audiovisual, acompañado por materiales de lectura digital y un recetario en PDF para descargar. La propuesta es completamente online, lo que permite realizarla desde cualquier lugar y a cualquier hora, con acceso libre a las clases durante cuatro días para verlas las veces que quieras. Al finalizar, se entrega un certificado digital del curso.

Para participar solo necesitás una computadora, tablet o celular con acceso a internet, utensilios básicos de cocina (como bowl, cuchara, tijera y balanza), lápiz y papel para tomar apuntes y, por supuesto, los ingredientes que podés conseguir más adelante, ya que todas las recetas quedarán disponibles para que las realices cuando quieras.