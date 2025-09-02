Neuquén recibió equipamiento e instalaciones para emergencias donado por Estados Unidos

Se concretó hoy la entrega definitiva de las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y del Depósito de Logística de Emergencias, además del nuevo equipamiento donado por los Estados Unidos a la provincia del Neuquén. El ministro de Seguridad Matías Nicolini y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, participaron hoy de una serie de actividades junto a la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo.

Durante un encuentro en Casa de Gobierno, el ministro explicó que se oficializó la entrega por parte del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos de equipamiento e instalaciones destinadas a la central de emergencias de Neuquén.

Nicolini indicó que desde hace un tiempo se vienen utilizando las instalaciones del COE, donde funciona la Secretaría de Emergencias, desde donde se coordinan las situaciones críticas y se manejan todos los desastres naturales que afectan a la provincia.

El ministro informó que ahora se incorporó equipamiento tecnológico, con sistemas de computación y logística de última generación, similares a los que se utilizan en Estados Unidos, donados para que la provincia pueda estar a la altura de las emergencias.

Por su parte, la encargada de Negocios de la Embajada destacó que el Comando Sur donó más de 2,3 millones de dólares para construir el centro, capacitar al personal y entregarlo de manera definitiva al control de la provincia.

Finalmente, la secretaria Ortiz Luna remarcó la importancia del aprendizaje brindado por los especialistas estadounidenses y subrayó que este es el primer comando operativo de emergencias en Argentina con esta configuración, que se completa con capacitaciones y nuevas herramientas para fortalecer la respuesta ante emergencias.