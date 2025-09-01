La Coqueta denunció que la agredieron, le robaron a la salida de un boliche en Bariloche y la discriminaron

La influencer conocida como “La Coqueta” denunció que fue víctima de un violento episodio en Bariloche, cuando dos hombres la agredieron y le robaron a la salida del boliche Juana Bar. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando la joven se encontraba junto a sus amigas. A través de sus redes sociales, relató que le sustrajeron un iPhone y una suma de 500 mil pesos.

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, expresó en una de sus historias de Instagram. En otro video, agregó: “Me robaron el celular estos dos chicos que se ven en el video, por suerte mi mánager me lo recuperó. Pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente”. Las imágenes muestran momentos de tensión en la puerta del local nocturno, donde se produjo el forcejeo.

La influencer también denunció que recibió un trato discriminatorio por parte de efectivos policiales que intervinieron tras el hecho. “Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo soy femenina, ¿y vos qué sos?’”, relató con indignación. “En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata, pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos”, agregó. Las declaraciones generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores, que se solidarizaron con ella y exigieron respuestas institucionales.

El lugar donde fue agredida La Coqueta con sus amigas

La Coqueta, cuyo nombre real es Ariana Agostina Soria, cuenta con más de 500 mil seguidores en redes sociales y estaba en Bariloche por motivos personales. En sus publicaciones, remarcó que el viaje tenía fines recreativos y que nunca imaginó atravesar una situación de violencia. “El daño no fue solo material, fue emocional. Me sentí expuesta, agredida y desprotegida”, concluyó. La comunidad digital continúa replicando su testimonio y exige que se investigue lo ocurrido con perspectiva de género y respeto por los derechos humanos.