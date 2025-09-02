Buscan a un joven de 26 años que desapareció el sábado en la Zona Atlántica

La Policía de Río Negro, junto a Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, continúa con el operativo de búsqueda de Agustín Maximiliano Ochoa, de 26 años, cuya desaparición fue denunciada el sábado 30 de agosto en la ciudad de San Antonio Oeste. El joven se ausentó de la vivienda que ocupaba en el barrio 80 Viviendas y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero. El caso activó el protocolo provincial de búsqueda de personas, con rastrillajes en distintas localidades de la región.

Según los datos aportados por sus allegados, Ochoa es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, cabello largo con rulos de color negro y barba tipo perilla. Posee tatuajes visibles en ambos antebrazos y un diente superior frontal quebrado, características que pueden facilitar su identificación. La denuncia fue radicada en la Comisaría 10ª, desde donde se coordina el despliegue territorial junto a brigadas de investigaciones, criminalística, canes y personal rural.

En el marco de la investigación, se realizaron entrevistas a profesionales de la salud que tuvieron contacto reciente con el joven, además de personas de su entorno cercano. También se verificaron hospitales, terminales de ómnibus y otras dependencias públicas de San Antonio Oeste y zonas aledañas. Las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, están siendo analizadas por el gabinete técnico, en busca de registros que permitan reconstruir sus últimos movimientos.

El rastrillaje se extendió a Sierra Grande, Las Grutas, el Puerto de San Antonio y Valcheta, en un operativo que involucra patrullajes terrestres, controles en accesos y recorridas en zonas rurales. Las autoridades reiteraron que toda información puede ser clave, y que se mantiene activa la coordinación entre fuerzas provinciales y nacionales.

Ante cualquier dato que pueda resultar de utilidad, se solicita comunicarse con la Comisaría 10ª de San Antonio Oeste al teléfono (02934) 421213, al 911 o con la dependencia policial más cercana.

