La programación de este domingo, último día de la Feria del Libro

Este domingo 21 de septiembre se cierra la Feria Internacional del Libro de Neuquén con una nutrida agenda de actividades distribuidas en distintos espacios. También habrá música, espectáculos y muestras.

“Hemos superado ampliamente las expectativas, con un promedio prácticamente de 30 mil personas por día y después alrededor de 20 mil los días de semana lo que es un montón”, detalló María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, en declaraciones a AM550. La funcionaria dijo que se estima que se superarán los 250 mil visitantes.

El horario para visitar la feria es de 14 a 22 en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada por la calle Mitre y Santa Cruz.

Auditorio Marcelo Martín Berbel

16 horas: Santiago Rosa presenta "Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén " (NyA Ediciones).

17 horas: Germán Gorosito presenta "Lolín, la dulura revolucionaria " (Puntoaparte) investigación. Presentación músico-literaria del autor y la cantante Devra.

18 horas: Gabriel Rafart presenta su libro "Emilio Belenguer: un gobernador obrero " (Educo)

19 horas: El escritor Patricio Zunini presenta su libro "Borges enamorado" (Galerna).

20 horas: "El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?" , charla del escritor Luciano Saracino acerca de la novela gráfica de H. G. Oesterheld y F. Solano López (Planeta).

Auditorio Irma Cuña

18 horas: Carla Rojkind presenta "De amor y otras violencias" (Cabure) cuentos.

19 horas: Maria Cristina Bosque presenta "Todas somos un poco brujas" (Autores de Argentina).

Domo María Elena Walsh

18 horas: Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, "Dejando huellas, siendo huellas..."

19 horas: Julieta Berriel presenta "Sin miedo y a los ojos " (Ediciones Migrantes) poesía.

Escenario "Con el viento en la voz la ciudad cuenta"

16 horas: Los Rockan, espectáculo infantil con repertorio de María Elena Walsh.

21 horas: Manga de agua.

22 horas: Los peligros de los vientos.