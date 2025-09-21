Proponen a Villa La Angostura como destino de bodas internacionales

Villa La Angostura comienza a posicionarse como un nuevo destino de bodas en la Patagonia. La propuesta fue presentada por la Secretaría de Turismo local, que busca potenciar al municipio como sede de celebraciones íntimas y de alto impacto, en un entorno natural único.

La iniciativa apunta a atraer a parejas tanto de Argentina como del extranjero, que buscan paisajes majestuosos y servicios de calidad para dar el “sí” en un marco distinto al tradicional. “La idea es aprovechar el potencial de nuestros lagos, montañas y bosques, que son escenarios perfectos para este tipo de eventos”, explicaron desde el área.

El proyecto contempla un trabajo articulado con empresas de organización de eventos, hoteles, restaurantes, fotógrafos y proveedores locales, con el objetivo de ofrecer un servicio integral que cubra todos los aspectos de la celebración.

En otros destinos del mundo, el turismo de bodas representa un importante motor económico, ya que genera empleo, fomenta el consumo en rubros gastronómicos y hoteleros, y contribuye a la desestacionalización de la actividad turística. Villa La Angostura apunta a seguir esa línea, con el agregado de que se trata de un enclave natural privilegiado dentro de la región cordillerana.

Las autoridades municipales destacaron que se trata de un plan a mediano plazo, que requerirá capacitaciones específicas y la promoción en ferias nacionales e internacionales. Sin embargo, confían en que el sello “Destino de Bodas en la Patagonia” podría convertirse en una marca diferencial para la localidad.