Obras de baja tensión de CALF dejarán sin luz a vecinos de Neuquén durante cuatro horas

La Cooperativa de Luz y Fuerza (CALF) informó que este lunes 22 de septiembre realizará un corte de energía eléctrica en el Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.

El servicio se interrumpirá desde las 9 hasta las 13 horas, y se extenderá por un total de cuatro horas. La medida se debe a trabajos de remodelación de instalaciones de baja tensión, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona.

Las calles afectadas serán Pasaje Shakespeare y Pasaje Amador, donde los vecinos deberán prever alternativas mientras duren las tareas.

CALF recomendó a los usuarios desconectar equipos sensibles durante la interrupción y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Según la cooperativa, estas obras forman parte de un plan más amplio de modernización y mantenimiento de la red eléctrica, destinado a reforzar la infraestructura y minimizar futuros cortes.

El personal técnico de CALF estará presente durante toda la jornada para garantizar la seguridad y agilizar la finalización de los trabajos.

Se espera que el servicio se restablezca de manera gradual al finalizar las cuatro horas programadas, por lo que se solicita a los vecinos paciencia y colaboración.

Para más información o consultas, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención de CALF o seguir sus redes oficiales, donde se actualizará el estado de las obras y el restablecimiento del servicio.