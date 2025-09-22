Vialidad avanza con la etapa final del puente de La Rinconada: un salto en movilidad para Neuquén

Un paso clave para la conectividad

Las tareas en el puente de La Rinconada, sobre la Ruta Nacional 40, se encuentran en la etapa final. Los trabajos incluyen la construcción del nuevo pavimento de hormigón, la sub base granular y las banquinas enripiadas, así como la instalación de barandas metálicas de seguridad.

Además, se habilitaron desvíos provisionales y cartelería en los accesos norte y sur, lo que permite que la circulación continúe mientras se completa el vínculo del pavimento nuevo con el existente.

El resultado esperado es un puente con dos carriles, uno para cada sentido, que facilitará el tránsito, reducirá tiempos de viaje y reforzará la seguridad vial en la zona.

Impulso al desarrollo regional

Más allá de la movilidad, la finalización del puente tendrá un impacto directo en la conectividad del interior de Neuquén. Se espera que facilite el acceso a destinos turísticos de la Patagonia y genere oportunidades económicas en las localidades cercanas.

La obra forma parte de un plan de infraestructura más amplio, que busca integrar rutas y mejorar la circulación en todo el país, con especial atención a las regiones más alejadas.

Información práctica para quienes viajan

Vialidad Nacional recuerda que ante cualquier emergencia se puede llamar a los centros de atención 24 horas: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o enviar un mensaje vía WhatsApp.

Antes de iniciar un viaje, también es recomendable verificar el estado de las rutas en la web oficial: argentina.gob.ar/rutasnacionales. Para consultas, gestiones o reclamos, se puede contactar de lunes a viernes de 9 a 17 horas a los números de atención o mediante el correo electrónico atencionalusuario@vialidad.gob.ar.