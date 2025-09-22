La Feria Internacional del Libro de Neuquén estuvo a tope y convocó a más de 270.000 mil personas

Neuquén capital vivió diez jornadas inolvidables con la 12° edición de la Feria Internacional del Libro, que convocó a más de 270.000 personas, entre ellas 10.000 estudiantes de todos los niveles educativos, quienes participaron en recorridos guiados y actividades interactivas diseñadas especialmente para ellos.

El evento, que se consolida como uno de los más importantes del calendario cultural patagónico, registró una comercialización récord de libros, con un promedio de 6.000 ejemplares vendidos por día, lo que representa un total de 60.000 libros durante toda la feria. La presencia de las principales editoriales argentinas permitió una oferta literaria diversa y de calidad.

Uno de los puntos más destacados fue la alta participación del público en las charlas y presentaciones de libros. Tanto en el auditorio Marcelo Martín Berbel como en el Irma Acuña, no quedó una sola silla vacía en los encuentros con escritores consagrados y emergentes, quienes compartieron sus obras y reflexionaron sobre temáticas actuales, generando un clima de entusiasmo y compromiso cultural.

La Jefa de Gabinete, María Pasqualini, celebró el éxito del evento y subrayó algunos hitos: la feria contó con 200 propuestas de escritores locales y regionales, y 115 estands, un notable crecimiento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 68. “Este aumento evidencia el interés y la apuesta por la literatura en la región”, afirmó.

Con estos números, la Feria del Libro de Neuquén no solo reafirma su lugar en la agenda cultural del país, sino que se proyecta como un punto de encuentro clave para lectores, autores y editoriales en el sur argentino.