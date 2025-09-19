Presentan proyecto para garantizar el voto de estudiantes rionegrinos que residen fuera de la provincia

El legislador César Domínguez del espacio Primero Río Negro presentó un proyecto de ley que busca asegurar el derecho al voto de estudiantes rionegrinos que, por motivos académicos, residen temporalmente fuera de la provincia al momento de celebrarse elecciones locales. La propuesta fue ingresada en la Legislatura de Río Negro y plantea la implementación de modalidades de sufragio a distancia para quienes estén inscriptos en el padrón provincial y cursen estudios universitarios o terciarios en otras jurisdicciones del país.

Según el proyecto, el Tribunal Electoral Provincial deberá habilitar dos alternativas: el voto electrónico remoto seguro, mediante una plataforma oficial que garantice autenticación de identidad y resguardo del secreto; o el voto por correspondencia, utilizando el servicio postal oficial, con mecanismos que aseguren la confidencialidad y la recepción en tiempo y forma. Ambos métodos deberán ser auditables por la Justicia Electoral y los apoderados partidarios, sin vulnerar el anonimato del sufragio.

Además, se propone la creación de un Registro Especial de Estudiantes Rionegrinos Residentes Temporales, en el que los interesados deberán inscribirse con al menos 60 días de antelación a la fecha de los comicios, acreditando su condición académica y residencia fuera de la provincia. Domínguez destacó que el proyecto “busca ampliar derechos y derribar barreras” que hoy dificultan la participación política de miles de jóvenes que conservan domicilio en Río Negro, pero no logran viajar para votar.

La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral Provincial, que deberá coordinar con el Poder Ejecutivo las medidas técnicas, logísticas y presupuestarias necesarias para poner en marcha el sistema. De aprobarse, la norma comenzará a regir a partir del primer proceso electoral que se realice tras su reglamentación. El proyecto es parte de una tendencia nacional de modernización de los mecanismos de votación y ampliación de derechos cívicos.

La iniciativa podría beneficiar a cientos de estudiantes rionegrinos que cursan carreras en universidades públicas y privadas de otras provincias, y que históricamente han quedado excluidos de los comicios locales por razones de distancia y falta de recursos. El debate legislativo se espera para las próximas semanas, con la participación de bloques políticos, autoridades electorales y organizaciones estudiantiles.

