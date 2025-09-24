Cuenta regresiva: el puente de La Rinconada estará listo en octubre

Después de mucha espera el puente de La Rinconada quedará finalizado. Se terminaría a fin de mes, y demandaría 20 días realizar las pruebas que garanticen que está en condiciones de ser transitado, para habilitarlo formalmente. Debido a esto, se presume que a mediados de octubre ya podría utilizarse.

La novedad la brindó Javier Cerda, el jefe del distrito 12° de Vialidad Nacional, en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550.

“No falta nada. Estamos abocados a la etapa final, y estaremos terminándolo este mes. Después necesitaremos un tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón para poder someterlo a cargas. Eso demandará otros 20 días” reiteró.

Conectividad asegurada

También compartió características de la obra “es un puente que tiene 280 metros de largo y 9, 30 metros de ancho. Contará con dos carriles, uno por cada sentido de circulación, lo que permitirá mejorar el flujo vehicular y le dará mayor seguridad a los que transitan por la ruta” dijo.

Ahora se está colocando pavimento de hormigón, una base granular y banquinas enripiadas. También se están instalando barandas metálicas y se habilitan desvíos provisorios en los accesos norte y sur, junto con cartelería preventiva.

Cabe recordar que esta iniciativa (que ya lleva largos años de ejecución, debido a que fue interrumpida en muchas ocasiones) reemplazará al histórico viaducto. Dará respuesta al tránsito que conecta el norte y el sur neuquino, una zona esencial para el turismo y otras actividades productivas.

