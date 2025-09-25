Media provincia de Río Negro bajo alerta amarilla por viento y lluvia: el SMN advierte ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y lluvia que afecta a más de diez regiones de Río Negro para este jueves. El aviso incluye ráfagas intensas, precipitaciones moderadas y posibles fenómenos mixtos en zonas cordilleranas. La advertencia alcanza a los departamentos Avellaneda, Pichi Mahuida, el este de El Cuy, General Roca, Conesa, Valcheta, la costa y meseta de Adolfo Alsina y San Antonio, según el mapa oficial difundido por el organismo.

El fenómeno se caracteriza por vientos del sector norte con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en algunos sectores. En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados de entre 15 y 30 mm en zonas cordilleranas, y entre 10 y 20 mm en áreas de meseta. Además, no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada en zonas altas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y afectar la transitabilidad en rutas provinciales.

La alerta fue acompañada por recomendaciones de Protección Civil y el Gobierno de Río Negro, que instan a la población a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar la circulación en rutas si no es estrictamente necesario y mantenerse informado a través de canales oficiales. El fenómeno se extenderá durante gran parte del día, con mayor intensidad en horas de la tarde y noche, según precisó el SMN.

Desde Protección Civil se recomendó evitar actividades al aire libre

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) también se pronosticaron “periodos de inestabilidad” y se advirtió que las ráfagas podrían superar los valores previstos de forma puntual. En localidades como Roca y Conesa, se esperan complicaciones en zonas rurales y periurbanas, donde el viento suele generar caída de ramas, voladura de techos y cortes de energía. Las autoridades locales activaron protocolos de prevención y monitoreo.