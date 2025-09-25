Mejoras históricas para petroleros: cobrarán el 85% de zona desfavorable

Los trabajadores del petróleo y gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa van a cobrar un 85% de zona desfavorable y además tendrán un seguro por siniestros laborales y de vida, que establece cinco años de un ingreso para quienes sufran accidentes graves o para sus familias en caso de fallecimiento.

Esto lo anunció el secretario general del sindicato que los agrupa, Marcelo Rucci, en una asamblea que reunió a más de 20.000 trabajadores en Añelo. Allí destacó que se firmó un acuerdo con YPF y Tecpetrol por el nuevo seguro, y adelantó que van a exigir que se sumen todas las empresas que operan en la cuenca neuquina.

Los nuevos convenios implican el aumento de 5 puntos en el adicional por zona desfavorable, en un acuerdo alcanzado con la Cámara Empresaria de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

Otro punto fuerte del discurso de Rucci estuvo enfocado en la actualidad política en la provincia. Resaltó que por la intervención del gobernador Rolando Figueroa se pudo sostener la actividad convencional y reincorporar a 800 despedidos. Además, presentó el partido Fuerza Neuquina y Federal, espacio que pretende ocupe lugares “en la Legislatura, en las intendencias y en los Concejos Deliberantes” con trabajadores del sector petrolero.

Anticiparon que el partido no participará de las elecciones de este año, pero sí en las provinciales de 2027 en Neuquén. Rucci reiteró su apoyo para los candidatos de Figueroa de cara a las legislativas de octubre, y advirtió que “del otro lado hay quienes ya votaron en contra de los trabajadores”.