Mariano Moreno ya cuenta con un hospital renovado después de 50 años

La comunidad de Mariano Moreno celebró este viernes la inauguración del nuevo hospital, una obra largamente esperada que renueva la atención médica en la localidad y en zonas aledañas. El edificio anterior databa de la década del 60 y presentaba serias limitaciones para cubrir las demandas actuales de la población.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Salud, Martín Regueiro, y el intendente Javier Huilipán. Durante el encuentro, se destacó la importancia de contar con un servicio público de salud en una región donde no existe oferta privada, reforzando la presencia del Estado en territorios estratégicos.

El ministro Regueiro remarcó que la provincia decidió finalizar la obra tras el retiro del financiamiento nacional en 2023. Subrayó que el nuevo hospital “cambia la dinámica de las derivaciones” y explicó que el establecimiento incorpora un shock room, sala de observación y otras áreas que mejorarán tanto el trabajo del personal como la atención a los vecinos.

La inversión provincial fue de 1.100 millones de pesos, destinados a ampliar 500 metros cuadrados del edificio. El proyecto incluye un nuevo acceso peatonal, oficinas de admisión, sala de espera, consultorios de odontología y ginecología, además de espacios técnicos y de emergencia. También se mejoraron sectores de enfermería, depósitos y dormitorios para el personal de guardia.

El intendente Javier Huilipán resaltó que se trató de una obra pública largamente esperada por la comunidad y agradeció al gobierno provincial por la decisión política de concretarla. “Es un gesto muy grande hacia nuestra localidad, que nos permite contar con un servicio vital de salud”, expresó el jefe comunal durante el acto.

Además del gobernador y del ministro de Salud, participaron el ministro de Economía, Guillermo Koenig, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, y legisladores provinciales.