Pareja de turistas volcó en la Ruta 40 y sobrevivió de milagro: qué pasó

Un matrimonio de turistas volcó en una curva de la Ruta 40, en el tramo entre las localidades de El Huecú y Colipilli, mientras se dirigían hacia Chos Malal.

El jefe policial, Paredes, informó que los turistas salieron ilesos y fueron trasladados por otro conductor hasta el hotel donde se alojarían, junto con algunas pertenencias que pudieron recuperar del vehículo.

Causas del accidente

Según declaraciones de Paredes, el accidente se produjo porque los turistas no conocían la ruta, que cuenta con numerosas curvas y pendientes pronunciadas. El conductor perdió el control del auto en una curva cerrada, sin que participara otro vehículo.

“Ambos llevaban el cinturón de seguridad y parece que no iban a mucha velocidad”, señaló Paredes, factores que fueron determinantes para que no se registraran heridos.

Recuperación del vehículo

El viernes se logró ubicar la llave del auto, que había sido extraviada por el propietario. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la comisaría de El Huecú para su resguardo.