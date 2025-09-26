Interrumpieron al Concejo Deliberante de Plottier cuando trataba la habilitación de Uber

Un grupo de personas irrumpió en la sesión del jueves del Concejo Deliberante de Plottier. En el recinto presentaban un proyecto para la regulación de plataformas digitales de transporte público de pasajeros, cuando algunos ediles comenzaron a recibir insultos e improperios que fueron escalando en intensidad.

Pablo Scialabba, concejal por la UCR, era quien estaba haciendo uso de la palabra cuando varias personas comenzaron a agredirlo verbalmente. “Lo llamativo fue que los insultos eran dirigidos a mi persona cuando en total fuimos cinco concejales que presentamos esta propuesta de regularización de las plataformas”, resaltó.

Luego de unos minutos, en los que la tensión en el ambiente pudo calmarse, se pudo concluir con la sesión del cuerpo legislativo. El también presidente del bloque de Cambiemos destacó que se acercó a dialogar con algunas de las personas que permanecían en la calle, y allí algunos aclararon que el descontento se generó cuando empezó a circular la versión que ese mismo día se iba a habilitar a las plataformas para que puedan funcionar en Plottier.

Siguiendo el procedimiento habitual para la aprobación de las ordenanzas, el proyecto será debatido en la Comisión de Obras, cuyo presidente ya convocó a cuatro representantes de la comunidad.