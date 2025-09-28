Neuquén: naturaleza, deporte y cultura en la FIT 2025

Neuquén comenzó a mostrar su potencial turístico en la edición 2025 de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en La Rural, Buenos Aires, en coincidencia con el Día Internacional del Turismo. Con un stand de 180 metros cuadrados, la provincia desplegó una propuesta integral que combina naturaleza, cultura, gastronomía y paleontología, atrayendo a miles de visitantes.

El presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, destacó la participación de 18 municipios y más de 60 representantes del sector privado, subrayando que el espacio ofrece experiencias interactivas, transmisiones en vivo y un pasaporte que los visitantes pueden sellar al recorrer cada área. “La provincia vuelve a marcar la diversidad de productos y atractivos en cada rincón”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda, resaltó la presencia de más de 100 prestadores y la incorporación de nuevas propuestas, como el Giganotosaurus Carolini, el agroturismo, enoturismo, el Camino de la Fe y el Astro Turismo. “Es una oportunidad única para mostrar la enorme oferta turística que tenemos, desde la Ruta del Pehuén hasta nuestras fiestas populares”, señaló Cerda.

Entre los atractivos que se promocionan en la feria, destacan Villa La Angostura como Capital Provincial del Deporte de Montaña, la Ruta Escénica 23, la trashumancia como patrimonio cultural, el turismo astronómico y el Segundo Encuentro Internacional de Geoturismo, Geoparques y Volcanes. Además, se realizaron demostraciones de pesca con mosca, flotadas y atados a cargo de guías especializados, que captaron gran interés del público.

La agenda continuará este domingo con presentaciones de Villa La Angostura como Capital Provincial del Deporte de Montaña, charlas sobre trashumancia y la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en el escenario principal del stand. La participación de Neuquén en la FIT seguirá hasta el martes 30, mostrando al país y al mundo su riqueza natural, cultural y gastronómica.