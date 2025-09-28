Megaoperativo en toda la provincia: más de 100 policías en un despliegue contra las drogas

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, desplegó este sábado por la tarde un operativo preventivo simultáneo en distintos puntos estratégicos del territorio provincial, en el marco de las leyes Nacional 23.737 y Provincial 3488.

El dispositivo se extendió entre las 19 y las 22 horas, y se llevó a cabo en accesos clave de Neuquén capital, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Chos Malal, Cutral Co–Plaza Huincul y Añelo, con la participación de más de 100 efectivos provinciales, seis canes detectores de narcóticos, grupos especiales GEOP, Brigada Rural, personal de Seguridad Metropolitana, pilotos de drones VANT y la División Prensa.

Refuerzo federal en rutas y accesos

De manera coordinada, también se sumaron Fuerzas Federales, con 70 efectivos de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, junto a dos canes y un scanner móvil, reforzando los controles en rutas nacionales y accesos estratégicos.

En total, durante el operativo fueron identificadas 128 personas, 107 vehículos y 11 camiones/colectivos, sin que se registraran incidentes ni novedades relevantes.

“En Neuquén no hay espacio para el narcotráfico”

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la magnitud del despliegue y lo enmarcó en la política de prevención y lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo:

“Buscamos no solo detectar posibles ilícitos, sino también generar presencia, control y cercanía en cada punto de la provincia”, aseguró.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto:

“La articulación entre la Policía del Neuquén y las Fuerzas Federales nos permite potenciar recursos y ampliar la cobertura territorial, fortaleciendo la seguridad ciudadana y enviando un mensaje claro: en Neuquén no hay espacio para el narcotráfico”, enfatizó.

El operativo fue supervisado por el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, y por el director de Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta, y concluyó a las 22:15 horas, sin novedades.