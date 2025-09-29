Una mujer de 52 se tiró de una avioneta en Miramar, falló su paracaídas y murió

Una jornada recreativa de paracaidismo en la zona de Miramar terminó en tragedia, cuando una mujer de 52 años perdió la vida tras lanzarse desde una avioneta, usando un paracaídas qué, por motivos que aún intentan determinar, no se abrió.

El accidente ocurrió este domingo cerca de las 14 en la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata, durante una serie de saltos grupales. La víctima, identificada como Rosana Back, era oriunda de Misiones pero vivía en Mar del Plata y tenía experiencia en esta disciplina. Según señalaron los testigos, antes de subir a la aeronave habría cambiado el equipo que solía utilizar, lo que ahora forma parte de las hipótesis de la investigación.

Tras el salto fallido, personal de emergencia inició un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la ruta 77, a la altura del kilómetro 5. Finalmente, el cuerpo fue hallado en la zona de camino Los Jazmines, próximo al aeródromo de Miramar.

Investigan las causas

Las pericias quedaron bajo la órbita del Destacamento Las Flores y del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, quienes dispusieron el secuestro del paracaídas, el arnés y otros elementos para determinar si hubo una falla técnica o un error humano en la preparación del kit. La autopsia también buscará esclarecer si la condición de salud de Back —era insulinodependiente— pudo haber influido en el desenlace.

El fallecimiento generó un fuerte impacto en la comunidad de paracaidismo y en la ciudad de Miramar. El aeroclub local, aunque aclaró no tener vínculo directo con la actividad, difundió un comunicado de condolencias hacia la familia y compañeros de la víctima.

Back era licenciada en acompañamiento Terapéutico y en sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes y consejos vinculados a su pasión por el paracaidismo, tanto en saltos individuales como en jornadas grupales.

Especialistas en seguridad aérea advirtieron, tras el hecho, sobre la importancia de los controles exhaustivos previos a cada salto y de respetar los protocolos, en especial dentro de actividades recreativas de riesgo.

Mientras tanto amigos, familiares y colegas del paracaidismo recordaron a Rosana como a una entusiasta incansable de los deportes aéreos, y siguen a la espera de que la investigación precise las circunstancias que derivaron en su muerte.