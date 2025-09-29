Abrieron las inscripciones al Servicio Militar Voluntario: qué oportunidades ofrece

El Ejército Argentino abrió la inscripción para el Servicio Militar Voluntario en Zapala. La convocatoria está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años, ahora solamente con primaria completa y sin antecedentes penales.

Los seleccionados recibirán un salario mensual, cobertura de salud y aportes previsionales. Además, podrán capacitarse en oficios, sumar aptitudes especiales y, para quienes no terminaron sus estudios, la posibilidad de completar el secundario.

El ingreso también abre la puerta a una carrera más larga dentro de la institución, con la chance de continuar como oficial o suboficial en el cuadro permanente.

Las inscripciones se realizan en la Guarnición Ejército Zapala, ubicada en la intersección de Avenida Julio Argentino Roca y Ejército Argentino. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14.

Requisitos

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobado los estudios primarios.

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo

Documentación a presentar para la inscripción

Solicitud de inscripción con foto color 4X4.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).

Constancia de CUIL.

La Fuerza Aérea Argentina no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación. Los mismos son personales y gratuitos.