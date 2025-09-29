¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Ejército convoca jóvenes

Abrieron las inscripciones al Servicio Militar Voluntario: qué oportunidades ofrece

El Ejército Argentino lanzó la convocatoria para quienes quieran sumarse como voluntarios en Zapala.

Por Lucas Sandoval
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 21:06
PUBLICIDAD
La inscripción se realiza en la Guarnición Ejército Zapala, con atención de lunes a viernes por la mañana y mediodía.

El Ejército Argentino abrió la inscripción para el Servicio Militar Voluntario en Zapala. La convocatoria está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años, ahora solamente con primaria completa y sin antecedentes penales.

Los seleccionados recibirán un salario mensual, cobertura de salud y aportes previsionales. Además, podrán capacitarse en oficios, sumar aptitudes especiales y, para quienes no terminaron sus estudios, la posibilidad de completar el secundario.

El ingreso también abre la puerta a una carrera más larga dentro de la institución, con la chance de continuar como oficial o suboficial en el cuadro permanente.

Las inscripciones se realizan en la Guarnición Ejército Zapala, ubicada en la intersección de Avenida Julio Argentino Roca y Ejército Argentino. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14.

Requisitos

  • Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.
  • Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.
  • Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).
  • Tener aprobado los estudios primarios.
  • No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.
  • Aprobar el examen psicofísico definitivo

Documentación a presentar para la inscripción

  • Solicitud de inscripción con foto color 4X4.
  • Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.
  • Fotocopia de la partida de nacimiento.
  • Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).
  • Constancia de CUIL.

La Fuerza Aérea Argentina no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación. Los mismos son personales y gratuitos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD