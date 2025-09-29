Abrieron las inscripciones al Servicio Militar Voluntario: qué oportunidades ofrece

El Ejército Argentino abrió la inscripción para el Servicio Militar Voluntario en Zapala. La convocatoria está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años, ahora solamente con primaria completa y sin antecedentes penales.
Los seleccionados recibirán un salario mensual, cobertura de salud y aportes previsionales. Además, podrán capacitarse en oficios, sumar aptitudes especiales y, para quienes no terminaron sus estudios, la posibilidad de completar el secundario.
El ingreso también abre la puerta a una carrera más larga dentro de la institución, con la chance de continuar como oficial o suboficial en el cuadro permanente.
Las inscripciones se realizan en la Guarnición Ejército Zapala, ubicada en la intersección de Avenida Julio Argentino Roca y Ejército Argentino. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14.
Requisitos
- Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.
- Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.
- Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).
- Tener aprobado los estudios primarios.
- No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.
- Aprobar el examen psicofísico definitivo
Documentación a presentar para la inscripción
- Solicitud de inscripción con foto color 4X4.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.
- Fotocopia de la partida de nacimiento.
- Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).
- Constancia de CUIL.
La Fuerza Aérea Argentina no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación. Los mismos son personales y gratuitos.