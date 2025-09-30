¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
OBRAS CLAVE

Costa del Malleo dejó atrás los tráileres con la renovación del CPEM 86

La obra provincial transformó la infraestructura escolar con nuevas instalaciones para la comunidad educativa.

Por Sabrina Morales
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 20:03
PUBLICIDAD

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la reinauguración de obras en el CPEM 86 de Costa del Malleo. La intervención incluyó la recuperación del comedor y la construcción de un espacio de usos múltiples, lo que permitirá dejar de utilizar tráileres como aulas provisorias. La inversión provincial fue de 149 millones de pesos.

Las mejoras se ejecutaron en apenas dos meses, beneficiando directamente a 168 estudiantes del nivel secundario y a otros 25 de la modalidad de Jóvenes y Adultos. Los trabajos abarcaron reparaciones estructurales claves que garantizan condiciones más seguras y adecuadas para la comunidad educativa.

Durante el acto, el gobernador Figueroa destacó que los principales beneficiarios son los estudiantes neuquinos. Además, instó a aprovechar las becas provinciales y las oportunidades que brinda la inversión en educación pública, subrayando que se trata de herramientas que no existen en otros lugares del país.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, sostuvo que el gobierno provincial decidió recuperar el rol del Estado, priorizando las necesidades de educación, salud y seguridad. La funcionaria remarcó que hacia fin de año habrá 80 mil metros cuadrados en ejecución de nuevas escuelas en toda la provincia.

El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, resaltó la articulación entre distintos niveles del Estado. Señaló que la presencia de Vialidad Provincial en los caminos y la ejecución de obras en localidades cercanas dan confianza y seguridad vial a los habitantes y visitantes de la región.

Las obras del CPEM 86 incluyeron reparaciones en techos, cielorrasos, pisos, sanitarios y cocina, además de mejoras en el sistema cloacal y eléctrico. Se sumó un cerco perimetral, nuevas cisternas de agua, pintura integral y una instalación de gas renovada. También se incorporaron equipamientos de cocina industrial y un depósito para optimizar el funcionamiento del establecimiento.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD