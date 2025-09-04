El norte neuquino más cerca: pavimentan el tramo Cortaderas de la Ruta 7

El gobernador Rolando Figueroa recorrió el avance de la obra de asfalto en el sector Cortaderas de la ruta provincial 7, un proyecto esperado por más de un siglo en la Región Alto Neuquén. La iniciativa permitirá mejorar la conectividad y disminuir en 100 kilómetros la distancia pavimentada entre el norte y la ciudad de Neuquén.

Acompañado por el titular de Vialidad Provincial, José Dutsch, el mandatario neuquino destacó que ya se trabaja en los primeros 20 kilómetros de un total de 116. La pavimentación busca saldar una deuda histórica con las comunidades del norte y optimizar la transitabilidad regional.

Figueroa subrayó que se trata de un proyecto “muy añorado y requerido por los habitantes del norte”, que transformará la manera de desplazarse tanto para los vecinos como para los visitantes. Según explicó, la obra es parte de una demanda histórica que comienza a concretarse tras años de postergaciones.

Por su parte, Dutsch aseguró que los movimientos de suelo ya comenzaron y remarcó que la pavimentación representa “el futuro de la zona norte”. Recordó que al inicio de la gestión muchos consideraban el anuncio una promesa lejana, pero hoy se encuentra en plena etapa de ejecución.

La construcción de los primeros 20 kilómetros fue adjudicada a la empresa neuquina Servipet por licitación de YPF, con un plazo de 12 meses. Además, en los próximos meses se llamará a licitación para otros 70 kilómetros de la traza, lo que permitirá acortar el recorrido hacia Chos Malal.

El financiamiento de YPF forma parte de un acuerdo con el gobierno provincial, orientado a fortalecer la conectividad vial en el norte y a mejorar la eficiencia productiva vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.