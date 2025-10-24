Franco Colapinto terminó con el 9° mejor tiempo en la primera tanda de ensayos del Gran Premio de México, valido por la 20ª fecha de la Fórmula 1 que tendrá su final el domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez con la particularidad de haber contado con la mitad de la grilla copada por pilotos debutantes.

Es que el capítulo que se concentra en América del Norte es uno de los dispuestos por la categoría para darle kilómetros a los rookies y en el caso de Alpine es Paul Aron a quien el argentino superó por 531/1000 en la vuelta más veloz de ambos. El argentino se había bajado de su auto en Monza, Italia, para cumplir con esta disposición.

El mejor de la primera salida fue el piloto de Ferrari Charles Leclerc con un tiempo de 1 minuto 18 segundos y 380/1000. Casi un segundo más rápido que el representante nacional.

De los que pelean por el campeonato, Óscar Piastri se ubicó cuarto con el McLaren, en un turno en el que no vieron acción ni su compañero Lando Norris (escolta) ni Max Verstappen (tercero).

Todos los tiempos en el primer ensayo de la fecha 20 de la Fórmula 1 en México.

Aron dejó una buena impresión, ya que fue 15° y ni por asomo fue el peor en una de las butacas de un equipo de malos resultados. Lo peor fue lo de Antonio Fuoco que terminó último arriba de una Ferrari, la que habitualmente pilotea Lewis Hamilton.

Segunda tanda

La segunda tanda de prácticas arrancará a las 19. Colapinto dio 29 giros en la primera del día y apuntará a un kilometraje similar.

Para el sábado quedará un turno más de prácticas, la clasificación y a esperar la final del domingo que irá a las 17 de la Argentina con un total de 71 giros.