Así fue el operativo para trasladar a la pareja accidentada en la Ruta 39

El gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos desplegó este viernes de manera exitosa un operativo de traslado de dos jóvenes motociclistas que resultaron gravemente heridos en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39, en el tramo que une las localidades de Andacollo y Huinganco.

Los dos ocupantes de la motocicleta, un joven de 21 años y una mujer de 20 años, ambos oriundos de Andacollo, sufrieron un despiste y debieron ser asistidos inicialmente en el hospital local. Dada la complejidad de sus lesiones, fueron trasladados en ambulancia al hospital de Chos Malal y finalmente trasladados a la capital neuquina, por vía aérea.

“Este operativo demuestra el compromiso del Estado provincial para dar una respuesta rápida y eficaz, garantizando que los neuquinos y neuquinas accedan a la salud de alta complejidad cuando más lo necesitan, sin importar la distancia", aseguró la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, quién recordó, además, que el tiempo, la correcta activación de los protocolos y la coordinación con todos los actores es crucial.

Del operativo participó personal de la Comisaría 30 de Andacollo, el SIEN, equipos de salud de los hospitales de Andacollo y Chos Malal, y el equipo de logística de la Secretaría.