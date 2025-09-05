Activan búsqueda en el Alto Valle por una joven de 20 años desaparecida en Roca

La Policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda de paradero para localizar a Brisa Ailén Nuñez, una joven de Roca que fue vista por última vez este jueves 4 de septiembre en la intersección de las calles Los Lirios y Pasaje 3. La Comisaría 47 de J.J. Gómez encabeza el operativo, que incluye recorridas en la zona y contacto con familiares y vecinos. La familia de Brisa solicitó máxima colaboración para dar con su paradero.

Según el reporte oficial, Brisa vestía jeans azul claro, campera de abrigo tipo puf color rosa brillante y zapatillas negras con detalles en verde flúor. Es de contextura robusta, piel blanca, cabello largo negro, ojos marrones claros. Tiene una cicatriz visible en el brazo izquierdo, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa cerca de 75 kilogramos. Estos datos fueron difundidos por el Departamento de Búsqueda de Personas para facilitar su identificación.

Desde la fuerza provincial se indicó que toda persona que tenga información sobre su ubicación o que la haya visto en las últimas horas debe comunicarse de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.

La activación del protocolo responde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de Río Negro, que contempla la intervención inmediata ante casos de desaparición de personas. En este contexto se trabaja en la reconstrucción de los últimos movimientos de Brisa, el relevamiento de cámaras de seguridad y el contacto con entornos cercanos. La familia permanece en contacto permanente con las autoridades.