Suspendieron las clases en Bariloche y localidades andinas por alerta naranja de lluvias y nevadas

Ante la alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región cordillerana, el Consejo Escolar Zona Andina, en articulación con Protección Civil, resolvió suspender las actividades escolares en el turno mañana de este martes. La medida preventiva busca preservar la seguridad de la comunidad educativa frente a las intensas lluvias y nevadas pronosticadas. La suspensión de actividades alcanza a las escuelas de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi.

El SMN anticipó que el área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulaciones de nieve entre 20 y 35 centímetros en zonas altas y lluvias que podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros. La alerta naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida cotidiana y el medio ambiente, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Desde el Consejo Escolar Zona Andina se informó que la situación será evaluada durante la jornada para definir si se extiende la suspensión al turno tarde. La decisión se tomó en coordinación con Protección Civil, que monitorea el estado de rutas, caminos y accesos escolares. “La seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente es prioridad. Pedimos a las familias mantenerse informadas por canales oficiales”, señalaron desde el organismo. La medida alcanza a instituciones de todos los niveles y modalidades.

Precaución en las rutas

Desde Vialidad Nacional se advirtió sobre la presencia de nieve en la calzada de la Ruta Nacional N.º 40, especialmente en el tramo entre Bariloche y El Bolsón. Se solicitó extrema precaución al transitar, ya que las condiciones de adherencia son bajas y la nevada continuará con intensidad variable durante toda la jornada. El uso de cadenas es obligatorio para circular con seguridad. Equipos viales se encuentran trabajando en el sector, y se recomienda a los conductores informarse previamente sobre el estado de rutas, respetar la señalización y consultar los canales oficiales de atención al usuario.

Desde Vialidad Nacional recordaron que para circular es necesario el uso de cadenas

Ruta Nacional 23: Inestable con lluvias intensas y nevadas aisladas entre Dina Huapi y Pilcaniyeu y desde Pilcaniyeu hacia el este lluvias aisladas y vientos moderados a intensos.