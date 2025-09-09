Bariloche y la zona cordillerana en alerta naranja por nevadas y lluvias durante este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este martes 9, que indica que Bariloche y el área cordillerana será afectada por nevadas y lluvias de variada intensidad. Según el pronóstico oficial, se esperan acumulaciones de nieve entre 20 y 35 centímetros, mientras que las precipitaciones de lluvia podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros en distintos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y tomar todos los recaudos pertinentes.

La alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar riesgos leves a moderados para la población, especialmente en ambientes naturales y caminos de montaña. Desde el Parque se recordó que las contingencias climáticas pueden modificar rápidamente el escenario y exponer a las personas a situaciones de peligro. Por este motivo, se remarcó que es responsabilidad absoluta de los prestadores turísticos y visitantes respetar las indicaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Entre las recomendaciones difundidas, se solicitó consultar el estado de rutas nacionales, provinciales y caminos a través de Vialidad Nacional, verificar pronósticos y alertas vigentes en el Servicio Meteorológico Nacional, informarse sobre refugios abiertos o cerrados en el Club Andino Bariloche, y revisar el riesgo de avalanchas. Estas fuentes permiten planificar con mayor seguridad cualquier actividad en la zona.

La alerta naranja incluye a toda la zona cordillerana

Desde el Parque Nacional se reiteró que los caminos de montaña, senderos y zonas de acampe pueden verse afectados por acumulación de nieve, barro, crecidas o desprendimientos. Se recomendó evitar desplazamientos innecesarios, portar abrigo adecuado, elementos de comunicación y respetar las indicaciones del personal de guardaparques. En caso de emergencia, se debe contactar a los servicios de rescate habilitados y no intentar maniobras por cuenta propia.

La jornada de este martes se presenta con condiciones meteorológicas adversas que podrían extenderse durante la semana. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y actuar con responsabilidad. “La seguridad en ambientes naturales depende del respeto por las indicaciones y la planificación adecuada. El Parque está abierto, pero bajo condiciones de alerta, cada decisión cuenta”, señalaron desde la administración del Nahuel Huapi.

