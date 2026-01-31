Aún con el inédito horario de las 22:15 vigente, el sábado de súper acción por la 3ª fecha del Apertura 2026 en la Liga Profesional de la Argentina, tiene programadas las presentaciones de Atlético Tucumán como local ante Huracán por la zona B y de Talleres en Córdoba ante Platense por el grupo A.

El Decano, de esperable inicio complicado, esperará por un Globo que en el verano insinuó una gran levantada, pero que de la mano de Diego Martínez (en su regreso al club) no ha logrado victorias por el momento.

La vuelta de Diego Martínez había insinuado cosas muy buenas en pretemporada, pero aún no ganó en el Apertura 2026.

Los dos están con un punto en la zona B, sin victorias, aunque con tiempo para mejorar sus producciones. Esto recién inicia y los partidos son apenas una muestra del potencial de todos.

En Córdoba

Desde la misma hora en el Mario Alberto Kempes de la Docta, la T de Carlos Tévez será local de Platense. El Calamar llega invicto con el cipoleño Maximiliano Amarfil en mitad de cancha.

Carlos Tévez tiene banca, el técnico viene de salvar a Talleres del descenso.

El objetivo de los bonaerenses es construir el mejor colchón de puntos posible en este inicio, antes de poner en marcha su participación en la Copa Libertadores. Luego, la doble competencia irá regulando las fuerzas y por eso es que los dirigidos por Walter Zunino quieren sumar todo lo que sea posible para no poner en riesgo la permanencia en la máxima categoría.

Talleres todavía lamenta la derrota entre semana en cancha de Vélez por 2 a 1, luego de haberse puesto en ventaja en el José Amalfitani. De todas maneras, con la victoria en la fecha del debut como local, el arranque está dentro de lo proyectado.