Cuando todos los caminos conducían al pronto debut de Ángel Romero en la ofensiva de Boca para el partido del domingo ante Newell´s como local desde las 19:15, el técnico Claudio Úbeda sorprendió y bancaría a los juveniles que vienen de debutar en La Plata contra Estudiantes en lo que fue derrota por 2 a 1.

Ángel Romero ensayó como titular en la semana, pero su inactividad lo condiciona.

El día previo a cada partido suele marcar el pulso definitivo en las intenciones del actual entrenador Xeneize y al poner a Gonzalo Gelini e Iker Zufiaure en los últimos metros todo parece indicar que el paraguayo irá finalmente al banco de suplentes y el que volverá a salir del 11 es Kevin Zenón para la tercera fecha de la zona A en el Apertura 2026.

De lo que no hay dudas es del estreno de Santiago Ascacibar que hace solo una semana estuvo en Avellaneda visitando a Independiente con la camiseta de Estudiantes de La Plata.

Santiago Ascacibar debuta con la camiseta de Boca en una mediocampo de jujo que completan Leandro Paredes y Ander Herrera.

El Ruso que llegó en la semana desde el Pincha integrará la mitad de cancha junto al campeón del mundo Leandro Paredes y el español Ander Herrera. Lo demás, sin novedades por el lado del local.

La probable de Boca

Ante este panorama, el once más que probable de Boca para recibir a La Lepra sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

El conjunto rosarino, por su parte, todavía no ha ganado en el año de manera oficial y con los técnicos Favio Orsi-Sergio Gómez esperar comenzar a levantar en un escenario grande que acapara buena parte de la atención de este domingo.