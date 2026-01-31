Cuando todos los caminos conducían al pronto debut de Ángel Romero en la ofensiva de Boca para el partido del domingo ante Newell´s como local desde las 19:15, el técnico Claudio Úbeda sorprendió y bancaría a los juveniles que vienen de debutar en La Plata contra Estudiantes en lo que fue derrota por 2 a 1.
El día previo a cada partido suele marcar el pulso definitivo en las intenciones del actual entrenador Xeneize y al poner a Gonzalo Gelini e Iker Zufiaure en los últimos metros todo parece indicar que el paraguayo irá finalmente al banco de suplentes y el que volverá a salir del 11 es Kevin Zenón para la tercera fecha de la zona A en el Apertura 2026.
De lo que no hay dudas es del estreno de Santiago Ascacibar que hace solo una semana estuvo en Avellaneda visitando a Independiente con la camiseta de Estudiantes de La Plata.
El Ruso que llegó en la semana desde el Pincha integrará la mitad de cancha junto al campeón del mundo Leandro Paredes y el español Ander Herrera. Lo demás, sin novedades por el lado del local.
La probable de Boca
Ante este panorama, el once más que probable de Boca para recibir a La Lepra sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.
El conjunto rosarino, por su parte, todavía no ha ganado en el año de manera oficial y con los técnicos Favio Orsi-Sergio Gómez esperar comenzar a levantar en un escenario grande que acapara buena parte de la atención de este domingo.