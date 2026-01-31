¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 31 de Enero
Volantazo de último momento

Úbeda sorprende y bancaría a los pibes de Boca en el ataque

La última práctica de fútbol previa al choque contra Newell’s como local, tuvo a Gelini y Zufiaure en la ofensiva del Xeneize. Quien sí debuta es Ascacibar.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 20:32
Iker Zufiaure podría tener su estreno como titular en Boca ante Newell's en La Bombonera.

Cuando todos los caminos conducían al pronto debut de Ángel Romero en la ofensiva de Boca para el partido del domingo ante Newell´s como local desde las 19:15, el técnico Claudio Úbeda sorprendió y bancaría a los juveniles que vienen de debutar en La Plata contra Estudiantes en lo que fue derrota por 2 a 1.

Ángel Romero ensayó como titular en la semana, pero su inactividad lo condiciona.

El día previo a cada partido suele marcar el pulso definitivo en las intenciones del actual entrenador Xeneize y al poner a Gonzalo Gelini e Iker Zufiaure en los últimos metros todo parece indicar que el paraguayo irá finalmente al banco de suplentes y el que volverá a salir del 11 es Kevin Zenón para la tercera fecha de la zona A en el Apertura 2026.

De lo que no hay dudas es del estreno de Santiago Ascacibar que hace solo una semana estuvo en Avellaneda visitando a Independiente con la camiseta de Estudiantes de La Plata.

Santiago Ascacibar debuta con la camiseta de Boca en una mediocampo de jujo que completan Leandro Paredes y Ander Herrera.

El Ruso que llegó en la semana desde el Pincha integrará la mitad de cancha junto al campeón del mundo Leandro Paredes y el español Ander Herrera. Lo demás, sin novedades por el lado del local.

La probable de Boca

Ante este panorama, el once más que probable de Boca para recibir a La Lepra sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

El conjunto rosarino, por su parte, todavía no ha ganado en el año de manera oficial y con los técnicos Favio Orsi-Sergio Gómez esperar comenzar a levantar en un escenario grande que acapara buena parte de la atención de este domingo.

