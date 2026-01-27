Durante la anteúltima jornada de la 83° Expo Rural de Junín de los Andes, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig encabezó el acto de puesta en valor de las líneas de financiamiento para el sector productivo que ofrece el Gobierno de Neuquén.



Durante la actividad también se hizo de entrega de certificados a beneficiarios de las distintas líneas crediticias.



En el último año, a través de las distintas líneas de financiamiento, el Ejecutivo otorgó más de 8.200 millones de pesos que alcanzaron a más de 400 unidades económicas del agro, industria y servicios, entre otros.



Algunas de las líneas crediticias que se pusieron en valor durante el acto fueron las destinadas para adquisición de hacienda y para asistir a productores durante la Emergencia por Sequía, realización de inversiones prediales y de adopción de tecnologías sustentables, entre otras.



El ministro Koenig estuvo acompañado por Eliana Rivera, delegada regional de los Lagos del Sur; Diego García Rambeaud, secretario de Producción, Industria y Modernización; Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción y Anabel Lucero Idizarri, directoria del IADEP y gerente general del Centro PyME-ADENEU.



También acompañó la actividad Cecilia De Larminat, presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, a cargo de la organización de la Expo Rural de Junín de los Andes, y Daniel González, vicepresidente ejecutivo del Centro PyME-ADENEU.



Financiamiento productivo

Desde el Gobierno se llevan adelante acciones concretas de apoyo, pensadas a partir de las realidades de cada sector y de cada región. Desde asistencia técnica y financiera, hasta planes de capacitación, que conforman un andamiaje de políticas públicas para fortalecer el desarrollo productivo.



Como parte de la emergencia por sequía, se desembolsaron 195 millones de pesos para asistir a siete productores, y se encuentran actualmente en proceso de pago otros siete financiamientos, por un total de 210 millones de pesos.



El Programa Ganadero del Centro PyME-ADENEU asistió con cuatro líneas crediticias a 53 productores de la Provincia, por un monto superior a los 625 millones de pesos.



Dentro de este programa, también se otorgó financiamiento para la adquisición de reproductores ovinos, por un monto total de 12 millones de pesos, que benefició a 19 pequeños productores de la región.



Para emprendimientos de la Agricultura Familiar se otorgaron créditos por más de 700 millones de pesos a 257 beneficiarios, mientras que seis organizaciones de productores accedieron a 43 millones de pesos.



