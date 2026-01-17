36 mil licencias en 2025: Neuquén capital, entre las que más hacen para que todos tengan el carnet al día en la Patagonia

Durante 2025, Neuquén capital se consolidó como la ciudad con mayor cantidad de delegaciones para la emisión de licencias de conducir en toda la Patagonia, un diferencial que fortaleció el acceso al trámite y sostuvo el servicio incluso en un contexto complejo. A pesar de los cambios y dificultades generados a nivel nacional, la ciudad nunca interrumpió la emisión de licencias y garantizó durante todo el año la entrega de los plásticos a los vecinos y vecinas.

Ese esquema de cobertura territorial permitió sostener un volumen de trabajo constante. “El total de licencias que emitimos este año fue de 36.000, que se distribuyen en las distintas delegaciones que tenemos nosotros”, explicó el director general de Licencias de Conducir, Lucas Padín, al presentar los números del período.

La red de atención está conformada por cinco delegaciones municipales: ETON, Godoy, Santa Teresa, Limay y Alta Barda. Esta estructura posicionó a la capital como referencia regional en materia de licencias de conducir. “La ciudad de Neuquén es la ciudad que más delegaciones tiene en todo lo que es la Patagonia”, señaló Padín, al remarcar que la descentralización fue una de las claves para sostener el servicio sin interrupciones.

El detalle por sede reflejó el alcance operativo del sistema. En la delegación ubicada en la terminal ETON se emitieron 10.000 licencias durante 2025, concentrando uno de los mayores volúmenes de atención.

En Godoy se realizaron 6.700 trámites y en Santa Teresa se alcanzaron 7.000 licencias emitidas. En Limay, una sede destinada exclusivamente a renovaciones, se gestionaron 4.250 licencias, mientras que en Alta Barda, también enfocada en renovaciones, se concretaron 3.800.

A esta red tradicional se sumaron modalidades que ampliaron la capacidad de respuesta del área. Una de ellas fue Licencia Express, un sistema pensado para personas que se presentan sin turno previo. “Está pensada para aquellas personas que no tienen tiempo o no han tenido la previsión de poder sacar el turno mediante el sistema de turnero que tenemos implementado”, explicó Padín. Durante 2025, la oficina de Licencia Express en ETON emitió 2.400 licencias, mientras que la sede de Santa Teresa, inaugurada durante el año anterior, realizó 500 trámites.

Esta modalidad permitió resolver trámites de manera ágil para vecinos que llegaban de forma espontánea. “Es un trámite súper rápido y expeditivo donde gestionamos la licencia en apenas 15 minutos”, destacó el funcionario, al señalar que se trata de una herramienta clave en una ciudad dinámica, donde el tiempo de los vecinos es un factor central.

Otro de los ejes del balance fue la consolidación de Licencia Online, un servicio que cumplió su primer año de funcionamiento el 5 de enero. Durante 2025, esta modalidad permitió emitir 1.000 licencias.

“Es un servicio que es único en la Patagonia y hay solo dos municipios en el país que lo hacen”, afirmó Padín. El sistema permitió iniciar el trámite desde el hogar, cargar la documentación requerida y avanzar con el proceso sin concurrir previamente a una oficina.

Las licencias gestionadas de manera online se entregaron en un plazo no mayor a 48 horas. Los vecinos pudieron optar por retirar el plástico en la oficina ubicada en la terminal ETON o recibirlo en su domicilio de manera gratuita.

El comportamiento anual mostró picos claros de demanda. Enero fue el mes con mayor cantidad de emisiones, con un total de 4.000 licencias, mientras que septiembre registró otro momento de alta actividad, con aproximadamente 3.500 trámites.

Las licencias continuaron, a pesar de los problemas

A lo largo del año, el área atravesó además un escenario complejo por cambios a nivel nacional que impactaron en la emisión de licencias profesionales.

“Por un decreto del Ejecutivo nacional nos sacaron la posibilidad de emitir licencias profesionales, y luego de arduas gestiones logramos que esas licencias vuelvan a la órbita del municipio”, explicó Padín.

En ese contexto, destacó que las dificultades administrativas, la falta de respuestas y los inconvenientes con insumos no repercutieron en la atención al vecino. “La ciudad de Neuquén nunca dejó de emitir licencias en todo el año, siempre entregó los plásticos”, afirmó.

Padín remarcó que Neuquén continuó siendo el municipio elegido para realizar las licencias, incluso por personas de otras jurisdicciones, debido a la organización de los procesos y al enfoque en la modernización del sistema.

El cierre de 2025 incluyó además mejoras edilicias y tecnológicas. Durante el año se renovó el mobiliario, el ploteo y el equipamiento informático de la delegación ETON, junto con adecuaciones en los sistemas internos desarrolladas en articulación con el área de modernización.

“Fue un año muy largo, pero muy positivo, en el que consolidamos un servicio dinámico, moderno y pensado para facilitarle los trámites a los vecinos y vecinas de Neuquén”, concluyó Lucas Padín.