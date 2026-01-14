La Provincia sumó cuatro nuevas fiestas provinciales: cuáles son y dónde se realizarán

Con el propósito de jerarquizar las celebraciones populares y fortalecer el arraigo en el interior neuquino, el gobernador Rolando Figueroa firmó los decretos que otorgan el carácter de Fiesta Provincial a cuatro eventos emblemáticos de las localidades de Loncopué, Villa Puente Picún Leufú, Picún Leufú y Las Ovejas.



Figueroa destacó que el reconocimiento oficial -bajo la Ley 3083- permite que estos eventos ingresen al registro provincial, facilitando su promoción y asegurando que las tradiciones se transmitan a las nuevas generaciones. "Cada una de estas fiestas representa el alma de nuestra gente y el valor del trabajo. Jerarquizarlas es parte de nuestro compromiso con la regionalización y el desarrollo equitativo de la Provincia", afirmó el mandatario.



Las celebraciones jerarquizadas



Festival del Mate y Pan Casero (Las Ovejas – Julio): con ocho ediciones ininterrumpidas desde 2018, este festival del Alto Neuquén pone en valor dos símbolos de la identidad rural y comunitaria. El decreto 31/2026 resalta su capacidad para dinamizar la economía local en plena temporada invernal a través de concursos, ferias artesanales y talleres culturales.



Fiesta del Caballo (Loncopué – Enero): organizada por la Agrupación Gaucha Nehuen Hueche, celebra al caballo como figura central de la cultura criolla, destacando además su rol social en actividades de salud como la equinoterapia y su importancia para el deporte y el turismo rural. En el decreto 1653/2025 se destaca que este evento fomenta la participación activa de la comunidad y fortalece la identidad local y regional mediante la práctica de jineteadas, destrezas gauchas, muestras de artesanías, gastronomía y espectáculos musicales.



Fiesta Homenaje al Peón Rural (Villa Puente Picún Leufú – Noviembre): se trata de un tributo al trabajador de la tierra y la producción ganadera. Tras nueve ediciones, se consolida como un espacio de rescate de tradiciones, oficios y costumbres neuquinas que tienen una profunda raíz en la identidad neuquina y que, además, constituyen un atractivo para el turismo rural. Según consta en el decreto 29/2026, la celebración reúne a familias, crianceros y artesanos de los parajes vecinos.



Fiesta del Chacarero y el Hombre de Campo (Picún Leufú – Febrero): es un evento que celebra la cultura del trabajo y la cooperación, con una convocatoria que en las últimas ediciones ha registrado hasta 7.000 asistentes. En el decreto 30/2026 se remarca que esta fiesta integra espectáculos artísticos y destrezas criollas, permitiendo a los productores locales una vitrina clave para la exposición y venta de sus productos.