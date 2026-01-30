El Parque Nacional Lanín informó durante la tarde del viernes que la región permanece bajo tormentas eléctricas, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que eleva el nivel de alerta ante eventuales incendios forestales.

La Radioestación recibió la denuncia de una columna de humo en la zona de Paimún, donde ya trabaja una cuadrilla integrada por cinco brigadistas encargados de verificar el origen y realizar el monitoreo preventivo.

Observación simultánea en El Contra

En paralelo, el guardaparque de Puerto Canoa se encuentra observando otra denuncia por humo en el sector El Contra.

Desde el organismo indicaron que el ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) junto con el cuerpo de guardaparques continúan con el seguimiento de ambas situaciones para determinar si se trata de focos activos.

Sobrevuelo preventivo sin detección de incendios

Ante la alerta naranja, el avión observador de la Administración de Parques Nacionales, equipado con un sistema de monitoreo aéreo con cámara 360°, realizó un sobrevuelo preventivo planificado en conjunto entre el área protegida y la provincia de Neuquén.

Durante la inspección aérea no se registraron columnas de humo ni indicios de focos activos, aunque el operativo de vigilancia continúa de manera preventiva.

Pedido de aviso inmediato a la comunidad

Las autoridades solicitaron a residentes y visitantes que, ante la detección de humo, se comuniquen de manera urgente con la Radioestación del ICE.

Canales de contacto: