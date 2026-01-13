Una escena poco habitual llamó la atención de vecinos de Centenario que se acercaron a realizar trámites al Cementerio Municipal. En una de las oficinas, una pared fue rota para colocar un aire acondicionado cuya mitad quedó instalada en un ambiente y la otra mitad asomó hacia la oficina contigua.

Las imágenes comenzaron a circular luego de que los propios ciudadanos las fotografiaran, sorprendidos por la disposición del equipo y por tratarse de una dependencia municipal.

Cómo fue la instalación observada

Según se pudo ver en las fotos, el aparato fue montado de manera transversal entre dos espacios administrativos. Para su colocación fue necesario romper una pared interna, dejando el equipo dividido entre ambos ambientes.

La particularidad de la instalación generó comentarios entre técnicos que observaron las imágenes, quienes señalaron que climatizar dos oficinas con un solo equipo en esas condiciones resulta técnicamente ineficiente.

Dónde ocurrió y por qué llamó la atención

El hecho se registró en las oficinas del Cementerio Municipal de Centenario, ciudad ubicada en la provincia de Neuquén.

El motivo de la repercusión

La situación llamó la atención por tratarse de un edificio público y por la forma en que se realizó la obra, que implicó intervenir una pared sin que se advierta una solución funcional clara para la climatización de los espacios.