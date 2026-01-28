Vecinos del barrio Higino III de General Fernández Oro alertaron sobre la aparición de una serpiente en el sector. Aunque no pudieron especificar de qué especie se trataría, el hecho generó preocupación en los residentes de la zona.

Ante esta situación, dieron aviso a las autoridades al tiempo que manifestaron su inquietud por la presencia del animal, especialmente por los posibles riesgos para niños.

En ese mismo sector, la Municipalidad realizó hace poco un desmalezamiento en terrenos abandonados, lo que podría haber provocado el desplazamiento de los animales. Una situación similar sucedió en el Loteo Social 4 hace cinco días, cuando vecinos filmaron a una culebra que apareció en la puerta de una vivienda. También se había realizado tareas de limpieza en dos lotes, pero reclamaron que el resto continuaba en estado de abandono.

Internaron a un joven en General Roca por una presunta picadura de yarará

El sábado 17 de enero se vivió una situación desesperante en Paso Córdoba, cuando un joven de 23 años debió ser asistido luego de ser mordido por una serpiente. En el momento no se pudo determinar con certeza la especie a la que pertenecía el animal, pero ante la sospecha aplicaron el antídoto para el veneno de yarará. Por la rápida asistencia, no presentó mayores complicaciones que un poco de fiebre y dolor local.

Distinto fue el caso de Miguel Contreras, un camionero oriundo de Bahía Blanca que fue mordido el 6 de diciembre cuando se encontraba en Cutral Co. El hombre recibió el antídoto cuando ya se encontraban avanzados los síntomas, y falleció el 22 de ese mismo mes, luego de varias complicaciones médicas.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Departamento de Zoonosis, solicitaron extremar las precauciones ante la aparición de animales ponzoñosos, cuya presencia aumenta durante los meses de altas temperaturas, al igual que el riesgo de picaduras debido a una mayor permanencia de las personas al aire libre.

Para prevenir mordeduras de serpientes, recomendaron: