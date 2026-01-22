Durante la jornada del miércoles, el Municipio de Villa La Angostura realizó inspecciones y clausuras en varios comercios ubicados en el sector del Camping Correntoso, vinculados a integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao.

Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos se llevaron adelante con la intervención de inspectores municipales y efectivos de la Policía de Neuquén, quienes colocaron las fajas de clausura correspondientes por presuntas irregularidades en el funcionamiento de los locales.

Denuncia vecinal por reapertura de comercios

Horas después de que los agentes se retiraran del lugar, vecinos del sector advirtieron que las fajas de clausura habrían sido retiradas y que las actividades comerciales continuaron con normalidad, pese a las medidas dispuestas por el municipio.

La situación generó nuevos reclamos vecinales y volvió a exponer el conflicto que se desarrolla en esa zona de Villa La Angostura, donde confluyen controles municipales, decisiones judiciales y reclamos territoriales de la comunidad mapuche.

Pedido de audiencia al gobernador en El Messidor

En paralelo a los hechos ocurridos en el camping, este jueves una comitiva de la comunidad Paicil Antriao se presentó en el Complejo El Messidor, donde el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, desarrollaba actividades oficiales.

El objetivo fue solicitar una reunión urgente con el mandatario provincial para plantear la situación que atraviesa la comunidad. Además, difundieron una carta abierta a través de redes sociales en la que describen el escenario como “dramático” y denuncian hostigamiento judicial, persecución y actos de racismo por parte de la Justicia neuquina.

Reclamo por el relevamiento territorial

Uno de los ejes centrales del reclamo es la falta de entrega de la Carpeta Técnica del Relevamiento Territorial, un documento que, según la comunidad, ya fue finalizado con aval del propio gobierno provincial.

Desde la Lof Paicil Antriao sostienen que la ausencia de este instrumento legal impide avanzar en obras básicas como la red de agua potable y la red eléctrica, afectando directamente a más de 70 familias que habitan el territorio.

Acusaciones al Estado provincial

En el documento, firmado por Damián Olivero, lonko de la comunidad Paicil Antriao, se afirma que el conflicto territorial tiene un trasfondo político. Allí se señala que el Poder Ejecutivo provincial cuenta con facultades, presupuesto y herramientas para resolver la situación, pero que no existiría voluntad política para hacerlo.

Asimismo, denuncian un avance inmobiliario sostenido sobre territorios comunitarios, que —según expresan— habría sido avalado por gobiernos provinciales anteriores.

Un conflicto que sigue abierto

La denuncia por la reapertura de comercios clausurados y el pedido directo de audiencia al gobernador profundizan un conflicto de larga data en Villa La Angostura, en un contexto marcado por tensiones entre el municipio, el Poder Judicial, la comunidad mapuche Paicil Antriao y vecinos del sector del Camping Correntoso.

Hasta el momento, el Gobierno de Neuquén no informó si otorgará la reunión solicitada ni si se adoptarán nuevas medidas de control respecto a las clausuras municipales.