El emblemático escenario Confluencia está prácticamente terminado y marca el inicio de la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, uno de los eventos más convocantes de la Patagonia. Durante la jornada se avanzaba con la colocación del techo, paso previo a la instalación del sonido, las luces y el elevador que permitirá un acceso más cercano de los artistas al público.

La celebración se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de febrero y tiene capacidad para atraer a más de 1,5 millones de personas, con un impacto económico estimado en 65 mil millones de pesos para la ciudad de Neuquén.

Nuevas entradas para buenos contribuyentes

La Municipalidad de Neuquén habilitará este lunes, desde las 8.30, una tercera entrega de 5.000 entradas exclusivas destinadas a buenos contribuyentes.

Quienes deseen acceder deberán registrarse en la web oficial del municipio, seleccionar la opción “sos buen contribuyente”, recibir un correo electrónico y obtener un código para canjear los boletos.

Alta demanda en las primeras etapas

Según informó la secretaria Jefa de Gabinete, María Pasqualini, la convocatoria mantiene niveles elevados de interés. Días atrás se entregaron 14.000 entradas en pocas horas, mientras que otro cupo de 5.000 se agotó en apenas dos horas.

Expectativas de impacto récord

“Hoy es un día icónico, estamos montando el techo del escenario Confluencia”, afirmó Pasqualini, y detalló que luego se realizarán las pruebas técnicas para garantizar el funcionamiento pleno de los escenarios Confluencia y Limay, además de los espacios de música electrónica, el paseo Neuquén Emprende —con 200 emprendedores— y el sector gastronómico.

La funcionaria remarcó que la fiesta genera “un derrame económico muy relevante” para la ciudad.

Antecedentes de la edición anterior

La edición 2025 reunió a 1.450.000 asistentes, de los cuales un 35% fueron turistas que viajaron más de 200 kilómetros. Para este año, el municipio proyecta un impacto aún mayor.