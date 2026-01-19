Rodrigo Santiago Figueroa, alias El Ravón, es un artista, compositor y productor musical nacido en Cinco Saltos y radicado en la ciudad de Neuquén. Desde muy pequeño estuvo vinculado a la música a través de su familia, especialmente de su madre, profesora de piano y responsable de un instituto musical y un coro familiar.

En diálogo con el programa Verano de Primera, que se emite por AM 550 La Primera y el canal 24/7 de noticias, el músico relató que comenzó a tocar el piano desde los tres años y luego incorporó otros instrumentos, como la guitarra, antes de volcarse de lleno a la producción musical.

Del aprendizaje familiar al rap como forma de expresión

El Ravón explicó que el rap se convirtió en su principal canal expresivo por la posibilidad de narrar historias personales y atravesar distintas etapas de su vida. “Me sirvió para desahogarme y seguir”, señaló, al referirse a cómo la música lo acompañó en momentos complejos.

Las letras de sus canciones están basadas, principalmente, en vivencias propias, con un enfoque directo y transparente, sin priorizar fórmulas comerciales. El artista destacó que su objetivo es mantenerse fiel a su identidad musical y a lo que desea transmitir.

Música en espacios públicos y contacto directo con el público

En los últimos meses, El Ravón comenzó a presentarse en espacios públicos de Neuquén, como la costanera, el río Limay y el Parque Jaime de Nevares. Allí, con parlante y micrófono, lleva su música a transeúntes y vecinos, generando un vínculo directo con el público.

Según relató, esta experiencia le permitió descubrir una nueva forma de conexión, incluso bajando del escenario para cantar junto a la gente. “Se genera una intimidad entre el artista y el público”, explicó durante la entrevista.

Un proyecto autogestivo y producción independiente

El proyecto musical de El Ravón es completamente autogestivo. Cuenta con un home studio, donde graba, produce y masteriza sus propias canciones. Los videos que acompañan sus lanzamientos son realizados de manera independiente, con la colaboración de su pareja.

Actualmente, el artista tiene dos EP publicados en Spotify, cada uno con seis canciones, y se encuentra trabajando en nuevo material, con al menos cuatro temas inéditos en proceso de finalización. Además, está en Youtube y en Instagram, donde comparte su música y contenido audiovisual.

La entrevista completa