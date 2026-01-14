La Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro (ATE) volvió a advertir que el conflicto con el Gobierno provincial es inevitable si no se convoca a paritarias. El reclamo se intensificó tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que arrojó una inflación del 2,8%, acumulando un alza del 31,5% en 2025.

El sindicato denunció que los salarios permanecen congelados desde septiembre y que el incremento del costo de vida afecta severamente el bolsillo de los estatales. “El Gobierno tiene una responsabilidad y no puede hacer oídos sordos a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras: los números del IPC demuestran que la proyección sigue siendo en alza y deben tomarse medidas. Hace rato que denunciamos que los estatales no llegan a fin de mes”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

El dirigente agregó que “estamos comenzando este 2026 sin ninguna proyección que traiga alivio al bolsillo de los trabajadores que tienen sus salarios congelados. Más allá de los números oficiales, ATE subrayó que los servicios básicos tuvieron incrementos por encima del nivel general de precios: los combustibles acumularon más del 40% en 2025, la carne subió casi 20%, y los alquileres alcanzaron un 39% de inflación. Estos aumentos, señaló el gremio, agravan la situación de los estatales y profundizan la pérdida de poder adquisitivo.

La falta de inversión, de personal y de insumos también impacta en el funcionamiento del Estado. Áreas como el sistema sanitario público, la educación, los centros asistenciales de desarrollo humano y la SeNAF comienzan a ver seriamente afectadas sus prestaciones, lo que genera preocupación en la comunidad y suma presión al reclamo sindical.

ATE ya había denunciado semanas atrás que “los salarios no alcanzan y la paciencia de los estatales se agota”, en referencia a la falta de respuesta oficial. La publicación del IPC de diciembre refuerza esa advertencia y coloca al Gobierno provincial frente a un escenario de tensión creciente.

Hasta el momento, solo UnTER fue convocada a paritarias para el 22 de enero. El Consejo de la Función Pública, aún no citó a ATE ni a UPCN.