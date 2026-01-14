La Dirección de Estadística y Censos de Río Negro dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes de diciembre de 2025 que registró una variación mensual de 2,40%. El dato confirma que los precios continúan en alza, aunque con diferencias marcadas entre rubros: mientras algunas verduras y carnes se dispararon, otros productos básicos mostraron bajas.

El informe oficial señala que el acumulado en el bimestre fue de 4,18%, en el trimestre 6,48% un 11,04% en el semestre y 21,99% en el año. Estos números permiten dimensionar el impacto en el bolsillo de las familias, que enfrentan subas constantes en alimentos, servicios y alquileres.

Los productos que más aumentaron

El relevamiento destaca que la cebolla fue el producto con mayor incremento mensual, con una suba de 41,30%. Este salto convierte a la verdura en el símbolo del mes, ya que su precio promedio pasó a $1.283,04 por kilo.

En el rubro carnes, los aumentos fueron significativos: aguja de vacuno: +19,70%; carne picada de vacuno: +15,34%; nalga de vacuno: +15,14%; y asado de vacuno: +14,65%. Estos cortes, de consumo masivo, se transformaron en los principales motores de la inflación alimentaria.

En carnes alternativas, el cordero subió 8,02%, mientras que el pollo limpio registró un alza más moderada de 1,22%.

Las frutas también mostraron incrementos relevantes: manzana: +12,41%; papa: +10,44%; zapallo amarillo: +8,28%.

En indumentaria, los zapatos para mujer se encarecieron 8,79%, y el guardapolvo escolar subió 3,68%, anticipando presión en el inicio de clases. En servicios y gastos fijos, el alquiler mensual aumentó 3,59%, la nafta 5,59%, el gas natural 2,83% y la electricidad 1,43%.

Los productos que más bajaron

El mismo informe muestra que algunos precios retrocedieron: lechuga: −6,97%; naranja: −2,95%; zanahoria: −2,94%; margarina vegetal: −2,94%; dentífrico: −2,57%; lentejas secas: −2,65%; aceite envasado: −1,30%; vino de mesa común: −1,14%; harina de trigo: −0,80%; harina de maíz: −0,47%; queso fresco: −0,37%. Estas bajas, aunque relevantes, no alcanzaron a compensar las fuertes subas en carnes y verduras.