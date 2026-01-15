La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó preocupación por el ingreso de la resolución 2026-52-E-GDERND-CPFP, enviada desde el Ministerio de Salud de Río Negro, que contempla un recorte en los topes de horas extraordinarias del personal hospitalario. La medida, según el gremio, ejecuta un grave ajuste sobre los trabajadores de la Ley 1844, que incluye al personal de la Administración Pública provincial.

ATE advirtió que la resolución no solo afecta a los agentes administrativos, sino que deja al descubierto servicios esenciales que dependen de las horas extras para garantizar cobertura.

“Los hospitales se encuentran escasos de recursos humanos justamente en estas áreas sensibles, especialmente necesarias, como las oficinas del Fondo de Obras Sociales (FOS), contable, compras y secretarías, entre otras que ya cuentan con recursos limitados. Tampoco figuran los operadores de salud mental y auxiliares de laboratorio”, señaló Carolina Suárez, secretaria general de la seccional Allen y referente del sector.

La dirigente cuestionó que “quien decide realizar este ajuste y quien ejecuta el recorte de las horas extras en estos sectores denota un grave desconocimiento de la dinámica funcional de los hospitales”. Agregó que “esos cupos de horas extras no coinciden con la realidad hospitalaria que enfrenta una difícil situación por falta de personal, como choferes y servicios de apoyo”.

Para el sindicato, estas decisiones arbitrarias derivan en un deterioro del trabajo que llevan adelante las áreas administrativas y de apoyo, resintiendo el funcionamiento de los hospitales. Además, remarcaron que lo confuso de la resolución delata que fue configurada sin contemplar las consecuencias que acarrea.

En este contexto, ATE exigió al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, que se modifique la resolución de acuerdo a la realidad que afrontan los hospitales, marcada por la escasez de recursos humanos y la sobrecarga laboral. El gremio advirtió que el ajuste no solo perjudica a los trabajadores, sino también a los pacientes y beneficiarios que dependen de la prestación hospitalaria.