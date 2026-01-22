La Municipalidad de Plottier confirmó la apertura de las inscripciones para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil gratuito. A partir del próximo lunes 2 de febrero, los estudiantes de la localidad podrán gestionar el trámite que busca garantizar la asistencia a las aulas en todos los niveles educativos.

Detallaron que la convocatoria está dirigida a alumnos que asistan a instituciones públicas y de gestión semiprivada, abarcando tanto el nivel escolar como el universitario.

Según las proyecciones oficiales del municipio, se espera que este año el programa alcance a un número cercano a los mil beneficiarios.

Cristian Tracana, Subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Plottier, habló sobre la logística del operativo y destacó la voluntad política detrás de la medida. El funcionario explicó que tanto los trámites para quienes lo solicitan por primera vez como las reinscripciones de aquellos que ya contaban con el beneficio se deben realizar en la Terminal de Plottier.

Las oficinas atenderán al público a partir de las 9 de la mañana y el requisito indispensable es presentarse con la documentación completa para agilizar el proceso de carga.

Para quienes realicen el trámite por primera vez, los requisitos son:

La presentación del DNI

Fotocopia del DNI con domicilio acreditado en Plottier

El certificado de alumno regular actualizado

Una carpeta colgante

Tarjeta SUBE personal

En el caso de las renovaciones, la documentación es similar, aunque se prescinde de la carpeta colgante. Aquellos estudiantes que no cuenten con una tarjeta física podrán retirar una nueva en el lugar, la cual se entregará con un saldo negativo inicial de $1500.

"Es una decisión del intendente acompañar a los chicos en la etapa escolar", afirmó Tracana. El municipio reforzó el llamado a los interesados para que se acerquen con antelación a la Terminal para evitar esperas o largas filas.