En plena temporada de verano y con números turísticos en alza, el Gobierno de Neuquén comenzó a anticipar el invierno con una propuesta pensada exclusivamente para los residentes de la provincia. En San Martín de los Andes se anunció el lanzamiento de una línea especial del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que permitirá acceder a pases para el Cerro Chapelco con valores preferenciales y financiación sin interés, una medida que busca consolidar el crecimiento turístico durante todo el año.

El anuncio fue realizado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, junto al presidente del BPN, Gabriel Bosco, y el intendente Carlos Saloniti, en una ciudad que atraviesa un verano con altos niveles de ocupación y que se prepara para una nueva etapa del centro de esquí, tras el reciente cambio de concesión.

La iniciativa contempla beneficios diferenciados según el lugar de residencia. Quienes vivan en San Martín de los Andes podrán acceder a un pase diario con un valor final de 49.000 pesos, mientras que los residentes de otras localidades neuquinas lo harán a 59.000 pesos. Para acceder al beneficio será necesario ser cliente del BPN y acreditar al menos seis meses de residencia en la provincia.

La propuesta incluye tres opciones de pases: 7, 14 y 30 días, todos bajo la modalidad Flexi, válidos exclusivamente para la temporada invernal 2026. Esta modalidad permite utilizar los días de manera flexible durante la temporada, aunque no incluye el costo de la tarjeta de proximidad que se utiliza para el acceso al cerro.

En cuanto a la forma de pago, los pases podrán abonarse en un solo pago o en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés, lo que representa uno de los principales atractivos del programa. La preventa tendrá una vigencia de 30 días corridos desde su puesta en marcha y la entrega de los pases será presencial, con verificación previa de la residencia.

Al momento del retiro, todas las personas que vayan a utilizar los pases deberán presentarse personalmente, ya que se realizará el registro biométrico mediante reconocimiento facial, sistema que se utilizará luego para el control de acceso en Chapelco. También será obligatorio presentar la tarjeta de crédito original con la que se realizó la compra. Las fechas y puntos de entrega se informarán oportunamente a través del sitio oficial del cerro.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el turismo es una de las principales actividades económicas de Neuquén y que el objetivo es sostener el buen desempeño registrado en el verano. Según datos oficiales, la primera quincena de enero cerró con una ocupación promedio del 75% en toda la provincia, superando en un 7% los registros del mismo período del año pasado.

Con esta preventa exclusiva, la provincia busca que el impulso turístico no se detenga y se proyecte hacia el invierno, apostando a que más neuquinos puedan disfrutar de la nieve con condiciones accesibles y beneficios concretos.