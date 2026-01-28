La ciudad de Neuquén experimenta una semana marcada por altas temperaturas, con máximas que superarán los 37°C y una persistente sensación térmica. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se espera que la ola de calor continúe hasta el fin de semana. Este fenómeno será acompañado de vientos moderados, lo que podría generar un clima más incómodo durante las horas pico de calor.

Este miércoles, el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas alcanzarán los 37 grados, generando una jornada de calor extremo. Aunque el viento se mantendrá leve durante el día, se intensificará por la noche, con ráfagas que podrán llegar a los 45 km/h. A pesar de la alta temperatura diurna, se espera un leve alivio por la noche con mínimas de 16°C.

¿Cómo sobrellevar la ola de calor?

Mantenerse hidratado: beber agua constantemente y evitar bebidas con cafeína o alcohol, que pueden deshidratar.

y evitar bebidas con cafeína o alcohol, que pueden deshidratar. Evitar la exposición directa al sol: durante las horas más calurosas, buscar sombra y usa protector solar para prevenir quemaduras .

. Usar ropa ligera y fresca: optar por prendas de colores claros y tejidos que permitan la transpiración para mantener la temperatura corporal equilibrada.

Así sigue la semana

Para este jueves, las condiciones seguirán siendo calurosas, con una máxima de 38°C y una noche que se presentará mayormente despejada. El viento cambiará de dirección hacia el este y sudeste, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h al final del día. A pesar de la alta temperatura diurna, la noche se mantendrá más fresca, rondando los 20°C.

El viernes, la ciudad experimentará el pico del calor, con temperaturas que llegarán hasta los 40°C. La inestabilidad climática podría traer lluvias débiles por la noche, lo que aliviaría ligeramente las altas temperaturas. A medida que avance el día, los vientos soplarán con más fuerza, alcanzando ráfagas de 46 km/h.

Para el sábado, se espera un leve descenso de la temperatura, aunque el calor continuará con una máxima de 34°C. Se pronostican tormentas eléctricas durante la tarde, acompañadas de lluvias débiles por la noche. El domingo 1 de febrero el calor persistirá, con una temperatura máxima de 34°C y posibilidad de tormentas, cerrando la jornada con ráfagas de viento de hasta 56 km/h.