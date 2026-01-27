El gobernador Rolando Figueroa visitó hoy en Junín de los Andes la sede de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), donde la provincia consolida su estrategia de diversificación energética con avances concretos en la instalación de la planta de producción de pellets de biomasa. El proyecto es financiado por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y se está desarrollando la etapa final para acercarse a su puesta en funcionamiento.

El mandatario provincial adelantó que en marzo llegará a la Argentina la totalidad del equipamiento fabricado en Italia, que significa cerca del 50% de la inversión total y que representa un volumen embarcado superior a una decena de contenedores.

La futura planta permitirá producir unas seis mil toneladas anuales de pellets, un combustible ecológico elaborado a partir del descarte de la producción forestal -cantoneras, aserrín y viruta-, destinado a hogares e instituciones que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural. Esta iniciativa se complementa con la expansión de redes de gas que desarrolla el gobierno neuquino en distintas localidades de la provincia.

“Ya están zarpando los barcos desde Italia. Calculamos que a mediados de marzo van a estar llegando al puerto”, dijo Figueroa. Destacó que la nueva planta se construye “toda con mano de obra neuquina” y remarcó que “nos va a posibilitar brindarle calefacción a todas las zonas de cordillera a un costo más económico y aprovechando la madera en todo su ciclo”.

“Estos pellets producidos por Corfone en la nueva planta permitirán transformar residuos forestales en energía para calefaccionar a las familias de la cordillera. De este modo, a través de esta empresa provincial, no solo se ejecutan obras de infraestructura como escuelas, viviendas y hosterías, sino que también se aprovechan los rezagos productivos para dar una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad”, indicó el gobernador.

Además, Figueroa se refirió a Corfone y destacó que “es un orgullo de todos los neuquinos poder tener esta empresa provincial que tiene muchos años, ha ido evolucionando y continúa haciéndolo”.

En Junín de los Andes ya se finalizó la obra civil de las bases de la descortezadora y se avanza con la construcción de la playa de acopio asociada a este equipo. Además, continúan los trabajos en la nave industrial donde se alojará la planta: ya se ejecutaron las 20 fundaciones de los pilares y se encuentran montados 12 de los 16 pórticos que conforman la estructura del edificio.

El proyecto también progresa en los aspectos técnicos complementarios. Actualmente se trabaja en el diseño del proyecto eléctrico, las instalaciones auxiliares de la planta y la preparación de armaduras para las bases de las tolvas de acopio de aserrín, que se ubicarán fuera del edificio principal.

La inversión total supera los 3 millones de dólares y se concreta mediante un esquema de leasing con GyP, como parte de la nueva orientación de la empresa energética provincial, que destina parte de sus utilidades a proyectos de desarrollo sustentable con impacto social y productivo en todo el territorio.

Desde Corfone destacaron que la planta de pellets no solo diversifica la matriz productiva de la empresa forestal, sino que reafirma el rol del Estado provincial en la promoción de iniciativas estratégicas que integran producción local, tecnología y políticas públicas, generando empleo, valor agregado y soluciones energéticas más limpias para la comunidad neuquina.