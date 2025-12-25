El jueves 25 de diciembre amaneció con una certeza imposible de esquivar: el verano entró en escena con todo. Mientras muchos todavía buscan fuerzas para levantarse a terminar las sobras de la noche anterior, el clima en Neuquén acompaña con sol pleno y temperaturas que obligan a moverse lento y a la sombra.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la jornada se presenta estable en toda la región, sin sorpresas y con calor sostenido durante el día.

Neuquén capital: sol fuerte y calor

En la capital provincial, el cielo estará despejado y el termómetro subirá hasta los 31 grados. La mínima será de 11. El viento del sudoeste soplará leve, con ráfagas que pueden alcanzar los 38 km/h durante el día y perder intensidad hacia la noche. Un combo perfecto para buscar sombra, agua fría y pocas conversaciones.

Añelo: verano a pleno desde temprano

La localidad tendrá cielo despejado y una máxima de 32 grados. Por la noche, la temperatura bajará hasta los 9 grados. Las brisas del sector sur serán suaves, con velocidades que no superarán los 21 km/h.

Zapala: despejado y seco

Zapala también tendrá una jornada completamente despejada. La temperatura máxima rondará los 30 grados y la mínima nocturna será de 14. El viento del sudoeste alcanzará ráfagas de hasta 25 km/h.

Cordillera: más abrigo, menos calor

San Martín de los Andes presentará cielo cubierto y una máxima de 19 grados. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta 1 grado, con viento del oeste a 15 km/h.

Villa La Angostura mantendrá condiciones similares, con cielo cubierto, una máxima de 18 grados y mínima de 7. El viento será leve y no superará los 16 km/h.

Norte neuquino: sol y temperaturas agradables

Chos Malal disfrutará de una jornada despejada, con una máxima de 28 grados. Por la noche, la mínima será de 10 grados. El viento, de baja intensidad, rotará del noroeste al sudoeste.

Con sol asegurado y calor en gran parte de la provincia, el jueves posnavideño invita a bajar un cambio. Pileta, río -o lago- y una buena siesta para sobrevivir al día: el clima ya hizo su parte y no piensa aflojar.