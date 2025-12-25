¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

FIESTAS DE FIN DE AÑO

Arraigo neuquino y no a la pirotecnia: el mensaje de Rolando Figueroa para la Navidad

El Gobernador publicó un breve video en su cuenta de X en el cual les deseó una buena Navidad a todas las familias neuquinas. Qué dijo en su mensaje.

Por Redacción

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 09:24
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa publicó un breve video en su cuenta personal de X en el cual les deseó una buena Navidad a todas las familias neuquinas. Qué dijo en su mensaje.


“Les quiero desear una feliz Navidad a todos los vecinos del Neuquén, a los que viven en el interior, a los de la Capital, a los que vinieron hace años o a los que están pasando la primera Navidad entre otros. Y además, no nos olvidemos, decile no a la pirotecnia”, expresó el mandatario patagónico en el video.


Previo a eso, realizó otra publicación en la cual afirmó: “En esta Navidad, quiero enviar un abrazo grande a cada familia neuquina. Gracias al esfuerzo de nuestra gente, Neuquén crece y aporta al país, y así seguirá siendo, con un modelo propio que cuida nuestro presente y futuro y con la unidad como camino para lograr una provincia cada día más justa”.


 


 

